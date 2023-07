Polizeimeldungen

Auto rammt Krankenwagen – Mädchen lebensgefährlich verletzt

4. Juli 2023

In Borken, nahe der niederländischen Grenze, kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Krankenwagen und einem Pkw. Dabei wurden fünf Personen verletzt, ein Mädchen musste mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.