Auto kracht in Essen gegen Straßenbahn – Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall in Essen (NRW). Dort schwebt nach einem Zusammenstoß seines Autos mit einer Straßenbahn am Samstagmorgen ein 67 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Die rund 50 Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Der Unfallhergang war zunächst unklar, wie es hieß. Die Feuerwehr schloss einer Mitteilung zufolge nicht aus, dass der Autofahrer vor dem Zusammenstoß einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Mann aus dem Wrack. Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein.

dpa