Auffahrunfall auf A30 – sechs Menschen verletzt

Heftiger Unfall auf der A30. Dort kam es zu einem Auffahrunfall bei Bünde am Samstagmorgen. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren. Alle Unfallopfer mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die A30 wurde in Richtung Hannover etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach bei einem Überholvorgang, bei dem eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf ein anderes Auto auffuhr. Beide Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und prallten links und rechts gegen die Schutzplanken. Im Auto der Frau wurden sie selbst, ihr Beifahrer (32) und die beiden Kinder verletzt. In dem anderen Auto wurde ein Ehepaar im Alter von 56 und 57 Jahren verletzt.

dpa