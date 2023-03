Arbeitsunfall in NRW: Müllmann wird zwischen Baum und Wagen eingeklemmt – tot

Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens ist in Beverungen im Osten Nordrhein-Westfalens zwischen einem Lastwagen und einem Baum eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Der 49-Jährige habe am Freitagmorgen auf dem Trittbrett hinten am Lastwagen gestanden, als der 51 Jahre alte Fahrer rückwärts gegen den Baum gefahren sei, teilte die Polizei mit. Der Baum knickte um, und der 49-Jährige geriet zwischen den Wagen und den Baum. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Ursache und zum Unfallhergang laufen, der Lastwagen wurde sichergestellt.

dpa