Anschlagsdrohung in Bielefeld: Bahnhof nimmt nach Sperrung wieder Betrieb auf

Wegen einer Anschlagsdrohung ist der Bielefelder Hauptbahnhof am ersten Weihnachtstag stundenlang lahmgelegt gewesen. Bei einer Suche mit Spürhunden seien aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz ermittelt. „Es wird wegen des Straftatbestands ‚Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten‘ ermittelt“, hieß es. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es am Dienstag noch keine weiterführenden Hinweise auf den anonymen Anrufer, der die Sperrung verursacht hatte.

>> An Heiligabend: alle Infos zur Anschlagsdrohung auf den Kölner Dom <<

Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15.30 Uhr hatte sich ein nicht identifizierter Anrufer „mit männlicher Stimme“ bei der Leitstelle Bielefeld gemeldet und gedroht, mit einer nicht weiter beschriebenen Handlung „innerhalb der nächsten zehn Minuten“ Menschen am Bahnhof zu gefährden. Daraufhin durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte den Bahnhof. Das Bahnhofsgebäude sowie der Bahnhofsvorplatz waren in dieser Zeit gesperrt, der Bahnverkehr wurde umgeleitet.

Nachdem die Suche nichts ergeben hatte, wurde die Sperrung am Montagabend wieder aufgehoben. Nach 21 Uhr lief der Regelbetrieb auch des Fernverkehrs langsam wieder an. Am zweiten Weihnachtstag lief der Verkehr nach Angaben der Bahn wieder normal.

dpa