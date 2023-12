Am Unfallort zurückgelassen: 14-Jähriger stirbt nach Horror-Crash in Moers

Unfassbare Szenen spielten sich in Moers ab: Nach einem Unfall in der Stadt am Niederrhein ist ein 14-Jähriger, der schwerverletzt und bewusstlos in einem Wagen zurückgelassen worden war, gestorben. Der Junge erlag drei Tage nach dem Vorfall am Freitag (22. Dezember) seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Vier Autoinsassen sollen ihn in der Nacht zu Dienstag (19. Dezember) trotz seines Zustands allein zurückgelassen haben. Der Wagen war von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt.

Rettungskräfte waren über die Notruffunktion eines Smartphones alarmiert worden und auf den völlig zerstörten Wagen gestoßen, in dem sie den lebensgefährlich Verletzten fanden. Am Steuer des Wagens hatte den Ermittlungen zufolge ein 17-Jähriger gesessen, ein 18-Jähriger sei Beifahrer gewesen – beide blieben unverletzt. Zwei weitere Insassen – ebenfalls 17 und 18 Jahre alt – waren leicht verletzt worden. Im Auto fanden die Ermittler leere Flaschen alkoholischer Getränke. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

dpa