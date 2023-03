Ahlen (NRW): Frau bedroht Passanten aus dem Fenster mit Pistole

Die Polizei in Ahlen (NRW) wurde am Sonntagmittag zu einem Großeinsatz gerufen. Dort wurde ein Passant von einer Frau mit einer Waffe bedroht. Die Frau soll mit einer Pistole aus dem Dachfenster ihrer Wohnung in der Ahlener Innenstadt auf den Passanten gezielt haben.

Daraufhin rückte die Polizei an und versuchte zunächst, Kontakt mit der Bewohnerin aufzunehmen. Die Frau aber zeigte sich wenig einsichtig, stattdessen beleidigte sie die Beamte. Die sperrten daraufhin den Bereich um die Wohnung ab und zog ein Spezialeinsatzkommando hinzu. Mit Hilfe der Spezialeinsatzkräfte konnte die 31 Jahre alte Frau schließlich festgenommen werden.

In der Wohnung fanden die Beamten dann auch die Waffe der Frau. Es handelte sich um eine Luftdruckpistole, mit der sie aus dem Fenster gezielt hatte. Warum die 31-Jährige dies tat, ist aber nach wie vor unklar. Inzwischen geht die Polizei von einer psychischen Erkrankung aus. Daher wird inzwischen geprüft, ob die Frau in eine Klinik eingewiesen werden muss.