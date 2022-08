Polizeimeldungen

Aachen: Polnischer LKW-Fahrer zeigt Polizei Hitler-Gruß und masturbiert

5. August 2022

Unglaublich aber wahr: Am Donnerstag hat sich ein LKW-Fahrer vor den Augen der Polizei einen Finger in den Allerwertesten gesteckt und ihn anschließend in den Mund genommen.