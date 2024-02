Kurz vor Aachen Hbf: Kein Klopapier da – Zugreisender betätigt Notruf

Das dürfte teuer werden: Aus Ärger über fehlendes Klopapier hat ein Zugreisender bei Aachen den Notruf betätigt. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof darüber informiert, dass in einem einfahrenden Zug mehrfach die Notrufeinrichtung betätigt worden sei, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

In der Regionalbahn trafen die Beamten einen 26-Jährigen an, der zugab, den Notrufknopf gedrückt zu haben. Als Grund gab er an, dass er sich geärgert habe, weil es im Bord-WC weder Toilettenpapier noch fließendes Wasser gegeben habe und die Toilette zudem nicht sauber gewesen sei. Seinen Unmut darüber habe er mit dem Betätigen der Notrufeinrichtung zum Ausdruck bringen wollen. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

dpa