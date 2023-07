A57 bei Krefeld: Mann baut Unfall und filmt schwer verletzte Beifahrerin

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es Samstagmorgen (8. Juli) bei Krefeld (NRW) auf der A57 in Richtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 42-Jährige aus Oberhausen lebensgefährlich verletzt wurde. Der Fahrer des PKW, in dem die 42-Jährige saß, stand unter Drogen und filmte die Frau, als Rettungskräfte sie aus dem Fahrzeugwrack befreiten.

Ersten Ermittlungen zufolge fiel der 42-jährige Fahrer des Wagens bereits zuvor auf der A57 Richtung Köln durch seine riskante Fahrweise auf: Er hatte andere Verkehrsteilnehmer mehrfach rechts und links überholt. Bei einem der Überholmanöver touchierte er dann das Heck eines LKW-Zuges. Durch den Anprall wurde das Auto quer über die Fahrbahn geschleudert und prallte schließlich links gegen die Schutzplanken. Auf dem Seitenstreifen kam der Wagen dann zum Stillstand.

A57 bei Krefeld: Beifahrerin wird eingeklemmt – Unfallverursacher filt Rettung

Die 42-jährige Beifahrerin wurde in dem Wrack eingeklemmt, musste durch Rettungskräfte befreit werden. Pietätlos: Der Unfallfahrer filmte die schwer verletzte Oberhausenerin dabei und stellte die Videos anschließend über einen Messenger ins Netz. Die Frau kam anschließend per Rettungswagen in eine Klinik. Es bestand keine Lebensgefahr.

Sowohl der Atemalkohol- als auch der Drogentest der Polizei schlugen beim Fahrer positiv an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Köln blieb bis 9.10 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt abgeleitet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Handy des Unfallfahrers wurde beschlagnahmt.