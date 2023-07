A560 bei Sankt Augustin: Kastenwagen rast in Unfallstelle – fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der A560 bei Sankt Augustin (NRW) ist am Donnerstagabend (27. Juli) ein 56 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens schwer verletzt worden. Zwei Autobahnpolizisten, ein Autofahrer (23) samt seinem Mitfahrer (31) sowie ein Ersthelfer (24) erlitten leichte Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 18.30 Uhr im Autobahnkreuz Sankt Augustin-West der in Richtung Köln fahrende 23-Jährige mit seinem Ford Fusion nach links von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Anschließend soll dann der 56-jährige Transporter-Fahrer gegen 19.15 Uhr in der davorliegenden Kurve ins Schleudern geraten und in die abgesicherte Unfallstelle gefahren sein. Dort stieß er auf dem Seitenstreifen mit dem abgestellten Ford und dem Wagen des Ersthelfers zusammen, während die Einsatzkräfte sowie die drei weiteren Beteiligten mit einem Sprung über die Schutzplanke eine folgenschwerere Kollision verhindern konnten.