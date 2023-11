Polizeimeldungen NRW

A42 bei Duisburg: LKW-Fahrer will überholen und verursacht Unfall – Vollsperrung!

20. November 2023

Das Überholmanöver eines LKW-Fahrers endete am Montagmorgen auf der A42 in Richtung Duisburg in einer Unfall-Katastrophe mit mehreren Verletzten. Die Autobahn wurde in Richtung Dortmund voll gesperrt.