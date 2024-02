Ein in Brand geratener Lastwagen auf der Autobahn 1 hat am Montag den Verkehr im Ruhrgebiet beeinträchtigt. Der Fahrer habe am frühen Morgen in der Nähe des Ortes Gevelsberg zwischen Hagen und Wuppertal zunächst Qualm an seinem Fahrzeug festgestellt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Daraufhin sei er rechts ran gefahren und sofort ausgestiegen. „Als er dann stand, hat die Fahrerkabine sofort Feuer gefangen.“

Der Mann wurde nicht verletzt, die Bergung seines Lastwagens beschäftigte aber die Einsatzkräfte. Zunächst stand der Lastwagen noch ausgebrannt kurz vor einem Autobahn-Parkplatz. Der rechte Fahrstreifen der Verbindung nach Köln wurde gesperrt, was Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hatte.

>> Kempen (Niederrhein): Räuber erbeuten Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro <<

dpa