37-Jähriger in Duisburg niedergeschossen

Ein 37-jähriger Mann ist in Duisburg auf der Straße von Schüssen getroffen und verletzt worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am Samstag in Duisburg-Rheinhausen ereignet. Zu möglichen Hintergründen oder Verdächtigen wurde zunächst nichts mitgeteilt. Einschusslöcher am Tatort legen nahe, dass der oder die Täter mehrmals geschossen haben. Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hatte zuvor über das Verbrechen berichtet.

dpa