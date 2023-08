24-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Gewalttat in Erkrath bei Düsseldorf. Dort soll ein 24-Jähriger den gleichaltrigen Partner seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einem Messer auf der Straße lebensgefährlich verletzt haben. Das 24 Jahre alte Opfer sei in der Nacht zum Sonntag von einem Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Die 21 Jahre alte Partnerin des Opfers alarmierte die Einsatzkräfte, die den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachten.

Der Täter flüchtete. Die Polizei nahm noch in der Tatnacht den 24 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Eine Mordkommission ermittelt. Die Tat wurde zunächst als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und den weiteren Hintergründen laufen.

dpa