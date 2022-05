Pferd versinkt am Ufer und kann sich nicht mehr retten – dramatisches Video veröffentlicht

Einen solchen Notruf bekommen Einsatzkräfte am Niederrhein auch nicht alle Tage! In Goch musste am Sonntagmittag ein Pferd gerettet werden. Das Tier war in Spülsand – der eine ähnliche Wirkung wie Treibsand hat – versunken und konnte sich nicht mehr befreien. Letztlich musste ein Bagger für die Rettung am ehemaligen Baggersee sorgen.

Strahlender Sonnenschein, der Platz am Wasser malerisch schön – die Bedingungen am ehemaligen Baggersee an der Maasstraße in Goch waren am Sonntag im Grunde perfekt für einen Tag am Wasser. Allerdings muss man sich dafür den Gegebenheiten vor Ort bewusst sein. Denn dort gibt es Spülsand.

>> Hilfloses Pferd versinkt in Schlammgrube! Retter kämpfen mit bloßen Händen <<

Während wir aus Funk und Fernsehen Treibsand eher als mögliches Problem für Mensch und Tier kennen, hat Spülsand eine ähnliche Wirkung. Das musste nun auch ein Pferd feststellen. Eigentlich sollte es bei sommerlichen Temperaturen nur etwas trinken, erklärt die „Freiwillige Feuerwehr Goch“ auf ihrer Facebook-Seite. Wenig später mussten aber eben diese Rettungskräfte ausrücken, um dem Tier zu helfen.

Denn es war im Spülsand versunken. Eigenständig ging es für den Vierbeiner, der auf den Namen Max hört, nicht mehr weiter. Bei dem untypischen Einsatz zeigten sich die Feuerwehrleute von ihrer kreativen Seite. Einige Löschschläuche wurden dem Pferd um den Bauch gebunden, dazu wurde ein Trecker geholt. So konnte das Tier dann auch erfolgreich gerettet werden. Ein Video des Einsatzes und der entscheidenden Minuten für Pferd und Reiter könnt ihr euch hier anschauen.



Das Pferd ist zum Glück wohlauf. Allerdings hätte der Zwischenfall vermieden werden können, wäre auf entsprechende Warnschilder für dem Spülsand geachtet worden. Bereits in der Vergangenheit gab es nach Angaben der Feuerwehr ähnliche Zwischenfälle, der letzte ist rund zwei Jahre her. Vermutlich wussten die Einsatzkräfte aufgrund dieser Erfahrung auch so schnell, was zu tun ist.