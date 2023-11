Pendlerland NRW: So viele Menschen pendeln regelmäßig zur Arbeit

Um zur Arbeit zu kommen, müssen viele Menschen pendeln. Auch in NRW gibt es viele Personen, die für ihren Job an einen anderen Ort fahren. So sind in Deutschlands größtem Bundesland 2022 rund 4,9 Millionen Beschäftigte regelmäßig zu ihrem Arbeitsplatz gependelt.

Die Zahl der Pendler wuchs damit um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch (8. November) mitteilte. Allein nach Köln pendelten regelmäßig rund 357.000 Menschen. Rechnet man die drei größten NRW-Einpendelstädte Köln, Düsseldorf und Essen zusammen, ergibt sich ein täglicher Pendlerstrom von rund 850.000 Menschen. Wie sich die Pendler auf die verschiedenen Verkehrsmittel verteilen, lässt sich aus der Statistik nicht ablesen.

dpa