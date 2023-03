Parookaville sucht Festival-Mitarbeiter – Bewerbung ab sofort möglich

Parookaville expandiert immer weiter: In Weeze entsteht ein neues Bürogebäude und mit dem neuen San Hejmo Festival, 2023 erstmals über zwei Tage, gibt es für die Veranstalter noch mehr zu tun. Kein Wunder also, dass helfende Hände dringend benötigt werden. Bewerbungen für verschiedene Stellen sind ab sofort möglich.

Als die drei Festivalgründer Norbert Bergers, Georg van Wickeren und Bernd Dicks anno 2015 das erste Parookaville aus der Traufe hoben, rechnete sicher noch niemand mit Besucherzahlen jenseits der magischen 200.000 Grenze. Diese hat das extrem populäre Festival zuletzt 2022 niedergerissen: 225.000 Besucher strömten auf das riesige Gelände. Entsprechend gewachsen ist auch die Zahl der Verantwortlichen im Hintergrund.

2023 findet Parookaville vom 21. bis 23. Juli statt, San Hejmo vom 18. bis 19. August. Wir zeigen, für welche Jobs Mitarbeiter gesucht werden:

Parookaville 2023: Diese Jobs werden angeboten

Die Bandbreite an Jobs ist erstaunlich groß: im Hintergrund muss doch mehr gemacht werden, als man auf den ersten Blick denken mag. Gesucht werden unter anderem:

Bilanzbuchhalter

CAD-Zeichner für Eventplanung

Künstler-Booker und -Coordinator

Brand Partnership Sales Manager

Brand Manager

Analyst für Finanzplanung

Food & Beverage (Praktikant)

Ihr fühlt euch angesprochen? Dann schickt einfach eine email an [email protected] – hier könnt ihr euch bewerben. Influencer-Anfragen wandern alternativ an [email protected] und DJs bewerben sich via [email protected].

Aktuelle Infos zu den Jobs bei Parookaville findet ihr auf parookaville.com/de/jobs.

Parookaville 2023: So einfach ist die Bewerbung

Keine Angst bei der Bewerbung: Ein Lebenslauf ist nicht nötig. Ihr müsst lediglich eure Daten (Name, Wohnort, E-Mail-Adresse, Rufnummer) und die Jobkategorie angeben. Einzige Bedingung für eine Aufnahme in die Parookaville-Crew: Euer Alter muss zum Zeitpunkt des Festivals mindestens 18 Jahre betragen. Für die etwas höheren Job-Kategorien setzt man zudem auch gerne auf Quereinsteiger.

Parookaville: So ist das Unternehmen organisiert

Die Parookaville-Gesellschaft ist über die letzten Jahre breit gewachsen: Über allem thront die Muttergesellschaft „Next Events“, darunter folgen die Parookaville GmbH, die San Hejmo Gesellschaft, das extrem knuffig benannte „Büro Boro Bora“ (Produktionsfirma für Deko, Bühnen und ähnliches), sowie die „Burnagement“-Gesellschaft, die seit 2016 für das Booking und die Kommunikation mit den Künstlern zuständig sind. Zu den Künstlern, die hier unter Vertrag stehen, gehören zum Beispiel große Namen wie „Alle Farben“, oder „DJ Topic“.

Laut eigenen Angaben zählt man aktuell 42 fest angestellte Mitarbeiter in allen vier Teilbereichen. Ziel ist nun der Ausbau auf 48 Stellen.

Parookaville als Arbeitsgeber: Festival mit Benefits

Damit ihr euch auf eure neue Arbeit so richtig freuen könnt, bietet euch die Parookaville GmbH folgende Vorteile im Arbeitsalltag: