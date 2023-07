Parookaville 2023: Festival feiert heute Finale – die schönsten Fotos aus Weeze

Schon zum siebten Mal verwandelt das Parookaville-Festival das Flughafengelände in Weeze in eine fiktive Stadt – und prägt alle Jahre wieder den Sommer mit seinen vielen tausend Besuchern. Am Freitag (21. Juli 2023) startete das langersehnte Festival in die nächste Runde.

Das sind die schönsten Fotos von Parookaville 2023 in Weeze

In diesem Jahr wollen die Veranstalter ihren eigenen Besucherrekord knacken. 2022 besuchten rund 225.000 Menschen das Festival – so viele wie nie zuvor. Ob wilde Festival-Outfits, glückliche Festivalbesucher, feiernde Massen vor den Stages oder feurige Pyro-Shows – wir bringen euch die einmalige Atmosphäre näher und zeigen die schönsten Fotos von Parookaville 2023.

Alles Wissenswerte zu Parookaville 2023 findet ihr hier in der Übersicht:

Neue Bühne auf dem Parookaville-Rundgang 2023 präsentiert

Tonight News durfte sich schon vor offizieller Eröffnung auf dem Gelände umschauen. Die Aufbauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, hier und da wird noch geschraubt, dort noch die Videowall getestet.

Vor Ort waren neben einigen Medienvertretern unter anderem Bernd Dicks, Veranstalter des Festivals, sowie Georg Koenen, Bürgermeister der Stadt Weeze. Besonders aufgefallen ist eine Neuheit: Die Verantwortlichen haben keine Kosten und Mühen gescheut – und prompt eine neue Bühne auf die Beine gestellt. Fotos der neuen Bühne und vom Parookaville-Rundgang 2023 findet ihr hier!