Designer Outlet Roermond am 1. Mai 2023 geöffnet: Das müssen Besucher aus NRW wissen

Das Designer Outlet in Roermond kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze ist für viele Menschen in NRW ein beliebtes Ausflugsziel. Shoppen und schlemmen kann man in der kleinen Stadt der niederländischen Provinz Limburg nämlich auch an Sonn- und Feiertagen. Daher ist gerade an langen Wochenenden das Designer Outlet besonders gefragt.

Shoppen am 1. Mai 2023: Hat das Outlet Center Roermond am Montag geöffnet?

Wer am langen Wochenende einen Ausflug in das 60.000-Einwohner-Städtchen geplant hat, darf sich freuen. Denn am Montag, 1. Mai 2023, öffnen die Betreiber des Outlets ihre Pforten für Shopping-Fans sogar eine Stunde länger als sonst. Der erste Mai ist in den Niederlanden kein Feiertag. Diese Öffnungszeiten gelten am Wochenende und 1. Mai 2023:

Samstag , 29. April 2023: 9 bis 21 Uhr

, 29. April 2023: 9 bis 21 Uhr Sonntag , 30. April 2023: 9 bis 21 Uhr

, 30. April 2023: 9 bis 21 Uhr Montag, 1. Mai 2023: 9 bis 22 Uhr

Aber Vorsicht: Am 4. Mai feiern die Niederländer den Feiertag Dodenherdenking. Hier haben die Geschäfte ab 19 Uhr geschlossen.

Outlet Center in Roermond: Wo kann ich am besten parken?

Da viele Bewohner der deutsch-niederländischen Grenze traditionell an Feiertagen einen Shopping-Ausflug ins Center planen, ist damit zu rechnen, dass es auf dem Weg zu Roermond zu Stau kommen kann. Von Düsseldorf aus benötigt ihr ca. 45 bis 50 Minuten ins Städtchen, von Köln aus seid ihr binnen anderthalb Stunden vor Ort. Die Nutzung des Parkplatzes kostet euch 5 Euro Gebühr.

Outlet Center in Roermond: Wie komme ich mit Bus und Bahn nach Roermond?

Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, wählt mit Bussen von Arriva die bequemste Variante. Diese fahren direkt vom Bahnhof in Roermond ab. Von Düsseldorf verkehrt am Wochenende zudem ein Shuttlebus, der zum Outlet fährt. Die Abfahrt ist um 10 Uhr morgens, die Rückfahrt startet gegen 17 Uhr. Kostenpunkt: 20 Euro.

