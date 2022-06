Kreis Coesfeld: Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt bei schwerem Unfall

Im Kreis Coesfeld (NRW) bei Olfen ereignete sich ein tragisches Unglück. Dabei starb ein Mensch. Ein Motorradfahrer ist in der Nähe von Olfen im von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 46-Jährige am Donnerstag in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn.

Nach dem Unfall sei er von Rettungskräften vor Ort erstversorgt worden, aber später im Krankenhaus gestorben. Ein nachfolgender Motorradfahrer und Angehöriger des Mannes erlitt den Angaben zufolge einen Schock.

