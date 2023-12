Einkaufen an Silvester in NRW: Haben Supermärkte heute geöffnet?

Nach den Weihnachtstagen sind alle Blicke auf die Silvesternacht 2023 gerichtet. Dieser fällt in diesem Jahr allerdings auf einen Sonntag. Wer noch in letzter Sekunde Speis und Trank besorgen will, hat dann also eher schlechte Karten. Denn für gewöhnlich bleiben an diesem Tag Supermärkte wie Edeka, Lidl, Aldi und Co. geschlossen.

Wo kann man am Silvesterabend 2023 trotzdem kleine Not-Einkäufe erledigen? Wir haben den Überblick für NRW.

Silvester-Öffnungszeiten in NRW 2023: Diese Öffnungszeiten gelten am 31. Dezember

Obwohl es sich bei Silvester nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, der 31. Dezember dieses Jahr aber auf einen Sonntag fällt, bleiben Geschäfte normalerweise geschlossen. Im vergangenen Jahr fiel der Jahreswechsel auf einen Samstag, in den meisten Läden konntet ihr mindestens bis mittags einkaufen. Dennoch gab es bestimme Regelungen.

Dürfen Supermärkte und Geschäfte an Silvester in NRW öffnen? Falls fürs Raclette oder Fondue noch die letzte Zutat fehlt, so finden viele Kunden an Silvester die letzte Rettung in den Supermärkten. Vorausgesetzt, der 31. Dezember fällt nicht auf einen Sonntag, gelten dann in Supermärkten, Drogerien oder auch anderen Geschäften gesonderte Öffnungszeiten. So dürfen in NRW die Geschäfte grundsätzlich öffnen, wie sie wollen – die erlaubten Ladenöffnungszeiten sind von 0 bis 24 Uhr. Dahinter steckt das sogenannte Ladenöffnungsgesetz, welches lediglich vorgibt, wann die Geschäfte geöffnet haben können, nicht aber, wann sie schließen müssen. Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka und Rewe am 31. Dezember in NRW Der Sonntagsspaziergang im Supermarkt in Deutschland gleicht einem Ding der Unmöglichkeit. Am 31. Dezember 2023 ist die Chance auf frisches Obst, Gemüse und Fleisch also aussichtslos. Aber es gibt Ausnahmen: Filialen in Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen oder Kiosks haben auch an Feiertagen und am Sonntag geöffnet. Informiert euch hierzu vorab online, welche Öffnungszeiten für euren Markt der Begierde an diesem Tag gelten. Grundsätzlich gilt: Da Supermarktketten wie Rewe oder Edeka oftmals inhabergeführt sind, können diese individuell entscheiden, wann sie ihre Geschäfte am 31. Dezember schließen. Die meisten Filialen hatten am 31. Dezember 2022 von 7 bis 14 bzw. 16 Uhr geöffnet. >> Silvester 2023 in Düsseldorf: Unsere Tipps für den Jahreswechsel << Öffnungszeiten von Drogeriemärkten, Tankstellen, Kiosk Auch bei Drogeriemärkten wie dm und Rossmann gelten am 31. Dezember Sonderöffnungszeiten (wenn dieser nicht auf einen Sonntag fällt). In den Vorjahren hatten diese bis 14 Uhr für Kunden geöffnet. Das gilt auch für Baumärkte und Geschäfte in den Innenstädten. >> „Dinner for One“ an Silvester 2023 im TV: Wann und wo der TV-Klassiker läuft << Einkaufen an Neujahr 2024: Was hat am 1. Januar geöffnet? Die Sonderregelungen gelten auch für den 1. Januar. An Neujahr haben grundsätzlich alle Supermärkte und Geschäfte geschlossen – mit Ausnahme von Tankstellen und Bäckereien. Frische Brötchen gibt es am 1. Januar 2024 in NRW an maximal 5 Verkaufsstunden. >> Frühstück in Düsseldorf: Die besten Cafés für süßes und herzhaftes Brunchen <<

Feuerwerk in NRW: Wo kann man Böller, Raketen und Co. kaufen?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern in NRW startet am 28. Dezember und endet am 30. Dezember 2023. Da Silvester in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, öffnen die Geschäfte für den Feuerwerksverkauf ausnahmsweise schon am 28., anstelle des 29. Dezembers.

Welche Supermärkte und Baumärkte die Feuerwerksware verkaufen, ob sie auch online zu bestellen sind und was es dabei zu beachten gibt.

Feuerwerksverbot in NRW, nicht nur in Köln und Düsseldorf

Viele Städte in NRW reagieren auf die Kritik gegen den Feuerwerksverkauf. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist nicht ungefährlich und beeinträchtigt die Umwelt erheblich. Daher hat die Stadt Köln in der Silvesternacht 2022 sogar Straßen gesperrt und bei Nichtbeachtung der Regelungen ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro verhängt. Auch Düsseldorf ordnete ein Feuerwerksverbot zu Silvester 2023 in der Altstadt an.