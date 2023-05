Haben die Bäckereien in NRW am Pfingstmontag geöffnet?

Das letzte Mai-Wochenende ist ein langes Wochenende. Denn der 28. und 29. Mai 2023 ist Pfingsten. Und wer bleibt an den Feiertagen nicht gerne lange im Bett liegen und beginnt die freien Tage mit einem ausgiebigem Frühstück? Am besten mit frischen Brötchen und Croissants vom Lieblingsbäcker. Doch welche Bäcker haben an Pfingsten geöffnet? Und wenn ja, wie lange? Wir zeigen euch, wo ihr auch an den Feiertagen frische Brötchen bekommt.

Der Pfingstsamstag (27. Mai) ist aber kein Feiertag, daher haben die Geschäfte ganz normal geöffnet. Pfingstsonntag und -montag (28. und 29. Mai) hingegen sind gesetzliche Feiertage in NRW, an diesen beiden Tagen bleiben die Geschäfte geschlossen. Für Bäckereien hingegen gilt das nicht unbedingt.

Pfingsten 2023: Haben Bäckereien in NRW am Pfingstsonntag geöffnet?

Das Ladenöffnungsgesetz in Nordrhein-Westfalen regelt, ob Bäckereien auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen. So gilt, dass Bäckereien bis zu fünf Stunden ihre Waren anbieten dürfen. Somit dürfen Bäckereien auch an Pfingstsonntag (28. Mai) frische Brötchen verkaufen. Die Öffnungszeiten aber bestimmen die Bäckereien selbst.

