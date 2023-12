Nur für kurze Zeit: Dauerregen in NRW legt Pause ein

Der Dauerregen legt in NRW eine kurze Pause ein, ganz trocken bleibt es aber nicht. Und zum Wochenende nehmen Schauer und Gewitter wieder zu. Die Hochwasserlage an den Flüssen im Land könne sich dadurch allenfalls geringfügig entspannen, sagte Meteorologe Nils Damke vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag in Essen.

Tagsüber gibt es demnach mehr und längere trockene Abschnitte. Nachts jedoch ziehen Fronten mit vielen Wolken durch, aus denen stellenweise bis zu fünf Liter pro Quadratmeter Regen fallen. Die Temperaturen bleiben tagsüber mit bis zu zwölf Grad und nachts mit vier bis sieben Grad mild und frostfrei.

Der Wind wird auch wieder kräftiger. Am Wochenende sind erneut stürmische Böen zu erwarten.

dpa