NRW: Viel Stau auf den Autobahnen am Karfreitag

Autofahrer müssen am Karfreitag Geduld mitbringen: Auf den Autobahnen in NRW kommt es zu teils massiven Staus und Verzögerungen. Vor allem die Autobahn 3 ist betroffen, wie der WDR-Staumelder anzeigt. Bei Oberhausen kommt es Richtung Arnheim zwischen Wesel und Hamminkeln zu Verzögerungen von etwa 15 Minuten und zwischen Eltern und dem Grenzübergang Eltern kann es sogar bis zu 45 Minuten länger dauern. Auch von Arnheim in Richtung Oberhausen gibt es einen 10 Kilometer langen Stau und eine Wartezeit von circa 45 Minuten.

Auf der A1 in Richtung Bremen zwischen Bramsche und Neukirchen-Vörden müssen sich Verkehrsteilnehmer circa 30 Minuten gedulden und in Richtung Blankenheim zwischen Wißkirchen und Mechernich etwa 20 Minuten. Auch auf der A30 Richtung Amsterdam gibt es zwischen Rheine-Nord und Schüttorf-Nord einen 10 Kilometer langen Stau und etwa 45 Minuten Wartezeit. 15 Kilometer Stau und Verzögerungen von mehr als 30 Minuten gibt es ebenfalls zwischen Rheinbach und Dreieck Sinzig auf der A61 in Richtung Koblenz. Wie der WDR berichtete, soll sich die Situation ab 16.00 Uhr wieder entspannen.

dpa