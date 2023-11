Ungemütliche Wettervorhersage für NRW: Meteorologen kündigen Frost und Regen an

Dichte Wolken und viel Regen: Auch am Wochenende bleibt das Wetter in NRW wechselhaft. In den kommenden Tagen ändere sich nur wenig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

Im Südwesten des Landes sei es am Freitag (17. November) stark bewölkt und es ziehen Schauer oder schauerartiger Regen auf, der zum Abend abklingt. Ansonsten gibt es nach örtlicher Nebelauflösung zeitweise Auflockerungen mit etwas Sonne – bei kühleren Höchsttemperaturen von sechs bis neun Grad. In der Nacht erwartet der DWD gebietsweise Frost in Bodennähe.

>> Wetter in Düsseldorf heute und morgen <<

Nach teils neblig-trübem Tagesbeginn ist es am Samstag wolkig bis stark bewölkt. Von Westen setzt gegen Mittag erneut Regen ein – bei maximal neun Grad. Im Laufe des Nachmittags am Nordrand der Mittelgebirge sind zudem starke Böen möglich, später in der Eifel und im Aachener Raum sogar vereinzelt stürmische Böen. Auch am Sonntag bleibt es teils stark bewölkt und regnerisch. Mit bis zu 14 Grad wird es milder.

>> Wetter in Köln heute und morgen <<

dpa