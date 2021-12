Stromausfall in NRW: Mehr als 40.000 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis betroffen

Ein Brand in einer Umspannstation hat zu einem Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises in Nordrhein-Westfalen mit Zehntausenden betroffenen Menschen geführt.

Nach dem Löschen des Feuers am Freitagabend seien Feuerwehrleute und THW weiterhin im Einsatz, um Altenheime mit Notstrom zu versorgen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Nach Angaben des Energieversorgers Westnetz sind 41.000 Einwohner und Einwohnerinnen in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth ohne Strom.

Stromausfall im Rhein-Sieg-Kreis wohl bis Mittag

Aufgrund der stark beschädigten Umspannanlage sei noch nicht absehbar, wann genau die Stromversorgung wiederhergestellt werden könne. Nach Einschätzung der Feuerwehr wird der Stromausfall noch bis Samstagmittag andauern. Der Energieversorger arbeite an einer Störungsbeseitigung,teilte die Leitstelle des Kreises in einem Warnhinweis auf ihrer Internetseite mit. Die Feuerwehr rät, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und Radio über ein batteriebetriebenes Gerät zu hören.

dpa