NRW: Streik im Bahn- und Flugverkehr - wann, wer, wie lange?

Wer in NRW gerade reisen will, ist wohl so ziemlich aufgeschmissen: Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit Donnerstagmorgen bis Freitagmittag, zusätzlich hat die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa von Donnerstag bis Samstagmorgen zu Warnstreiks aufgerufen. Die Kirsche auf der Torte bilden die Flughafen-Mitarbeiter der Sicherheitskontrollstellen, die sich seit Donnerstagnacht im unangekündigten 24-Stunden-Streik befinden.

Da ist der Überblick ziemlich schnell verloren. Wir geben euch die aktuelle Lage zum Thema Streik in NRW kurz und bündig wider:

Bahnstreik in NRW: Alle Infos im Überblick

Die Lokführergewerkschaft GDL streikt seit Donnerstagmorgen bis Freitag (13 Uhr). Knapp 40 Regionalbahnen (RE und RB) und S-Bahn-Linien fallen aus oder fahren mit reduziertem Takt.

Die Bahn versucht mit einem Notfahrplan, zumindest einige Reisende im Fern- und Regionalverkehr an ihr Ziel zu bringen. Welche Bahnen trotz Streiks in NRW fahren, haben wir euch hier aufgelistet.

Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ihre Verbindung verfügbar ist. Fahrgäste können ihre geplante Reise auch verschieben und ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Streik an NRW-Flughäfen: Fast alle Lufthansa-Verbindungen fallen aus

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu Warnstreiks aufgerufen. In NRW sind die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf betroffen.

In Düsseldorf fallen fast alle Lufthansa-Verbindungen aus. In Köln/Bonn wurden knapp 30 Lufthansa-Verbindungen gestrichen. Ein Umstieg auf die Bahn ist wegen des GDL-Streiks nur sehr eingeschränkt möglich.

Passagiere sollten sich vor der Anreise bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter informieren.

Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn von Verdi-Streik überrascht

An mehreren deutschen Flughäfen, darunter der Flughafen Düsseldorf, legten neben dem Lufthansa-Bodenpersonal zusätzlich auch Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen die Arbeit nieder: Verdi bestreikt die Sicherheitskontrollen am 7. März von 3.30 Uhr bis 24 Uhr.

Anders als an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg, wo Verdi heute ebenfalls die Sicherheitskontrolle bestreikt, wurde der Streik durch die Gewerkschaft, laut einer Mitteilung des Flughafen Düsseldorf, „bewusst nicht angekündigt“. Zum Streik aufgerufen wurden alle Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafen Düsseldorf, findet klare Worte: Der unangekündigte Streik sei nicht nur „völlig inakzeptabel, sondern auch äußerst verantwortungslos – in einer Zeit, in der sich die gesamte Luftfahrtbranche noch von den Auswirkungen ihrer tiefsten Krise erholt.“ Und weiter: „Wir verurteilen den unangekündigten Streik der Gewerkschaft Verdi in aller Deutlichkeit“, denn dieser treffe nicht nur den Flughafen und seine Partner, sondern mit den Passagieren vor allem die Menschen, die maßgeblich zur Sicherung der Arbeitsplätze am Standort beitragen würden. Verdi missbrauche damit den Düsseldorfer Airport als medienwirksame Bühne, heißt es weiter.

Der Flughafen Düsseldorf hält einen Notbetrieb an den vom Streik betroffenen Bereichen in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen aufrecht. Von den für heute geplanten rund 320 Flugbewegungen wurden bislang nur wenige Starts und Landungen durch die Airlines annulliert.

Frachtverkehr am Flughafen Köln/Bonn eingeschränkt

Ohne Vorwarnung gingen am Mittwochabend auch Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn in den Ausstand, wie Verdi-Sekretär Özay Tarim berichtete. Damit werde insbesondere der Frachtverkehr an dem 24-Stunden-Flughafen empfindlich getroffen. Die Passagierflüge seien nicht betroffen. Dem Warnstreik, der bis 24 Uhr am Donnerstag dauern sollte, hätten sich Beschäftigte des Paketversenders UPS angeschlossen.

Worum geht es in den Tarifkonflikten?

Es ist bereits die fünfte Arbeitskampfrunde im Tarifstreit im Personenverkehr. Dieser läuft seit Anfang November. Am vergangenen Donnerstag brach die GDL die Gespräche erneut ab. Seither ist offen, wie eine Lösung im Konflikt zustande kommen soll. Die Gewerkschaft fordert nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen.

Verdi verlangt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten 12,5 Prozent mehr Gehalt sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro.