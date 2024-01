Großeinsatz in NRW: So bereitet sich der Winterdienst auf das Schnee-Chaos vor

So schön die Winterlandschaft in NRW auch sein mag, so heftig sind ihre Konsequenzen für den ÖPNV, den Flug- und Straßenverkehr. Meteorologen rechnen im Süden des Bundeslandes mit bis zu 25 Zentimetern Neuschnee. Besonders betroffen sollen die Regionen Köln, Bonn, Aachen und die Eifel sein. Doch die Winterdienste in NRW bereiten sich gut vor. Der Deutsche Wetterdienst hat davor gewarnt, dass Bäume unter der Last des vielen Schnees eventuell umstürzen könnten. Wegen Glätte besteht außerdem eine erhöhte Unfallgefahr.

>> Heftiger Schneefall in NRW: Warn-App Nina schlägt Alarm <<

Winterdienste in NRW bereiten sich auf Schnee-Chaos auf Straßen vor

„Unser Winterdienst bereitet sich natürlich explizit auf diese Wetterlage vor“, sagt Nilgün Ulbrich, Sprecherin von Straßen NRW der „Rheinischen Post„. Seit dem frühen Mittwochmorgen (2.30 Uhr) seien die Räumdienste auf den Bundes- und Landstraßen bereits unterwegs, um sie zu räumen und dort mit Salz zu bestreuen. Pro Fahrzeug werden Strecken von bis zu 200 Kilometern bearbeitet. Insgesamt hat das Unternehmen 550 Fahrzeuge losgeschickt, die sich um die Sicherheit auf NRWs Straßen kümmern sollen. Wenn sich etwa Eisplatten an Böschungen bilden, würden noch zusätzliche Spezialfahrzeuge benötigt, erklärte Ulbrich dem Blatt weiter.

Eine Garantie oder gar ein Recht auf rutschfreie und geräumte Straßen gebe es aber nicht. „Die Träger der Straßenbaulast sollen nach besten Kräften die Bundesfernstraßen bei Schnee und Eisglätte räumen und streuen“, heißt es dazu im Bundesfernstraßengesetz.