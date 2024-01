Schneechaos in NRW: In diesen Schulen fällt Donnerstag der Unterricht aus!

Die Schneemassen lassen viele Erwachsene besorgt auf die Straßen blicken, für Kinder und Jugendliche in NRW hingegen gab es Grund zur Freude: Die Schulen im Süden von NRW bleiben auch am Donnerstag dicht! Durch Glatteis und Schneefall sei weiterhin „mit starken Beeinträchtigungen“ auf dem Schulweg zu rechnen. Welche Schulen genau dicht bleiben, erfahrt ihr hier!

Noch am frühen Mittwochnachmittag berieten die Bezirksregierungen wegen der Unwetterwarnung im Süden Nordrhein-Westfalens darüber, ob an den Schulen am Donnerstag noch einmal der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. „Wir sondieren noch die Lage und werden heute Nachmittag eine Entscheidung treffen“, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg am Mittwoch. Auch in Köln saßen die zuständigen Fachleute noch einmal zusammen.

>> Schnee in Köln: Erste Fotos vom Winter-Wahnsinn am Mittwoch (17. Januar 2024) <<

Bereits am Mittwoch waren in den Kreisen, in denen der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Schneefall und Auswirkungen auf den Verkehr gewarnt hatte, die Schulen vorsorglich geschlossen geblieben. Die Bezirksregierungen hatten entsprechende Verfügungen erlassen. Die Schulleiter konnten entscheiden, ob der Unterricht einfach ausfällt oder ob Distanzunterricht angeboten wird.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Donnerstagmorgen 9 Uhr für Gebiete südlich von Aachen, Köln, Olpe und Winterberg vor 15 bis 30 Zentimetern Schnee selbst in tiefer gelegenen Lagen. Örtlich könnten sogar bis zu 40 Zentimeter Schnee fallen.

Schulfrei bereits am Mittwoch – auch in Aachen und Bonn

Nach Informationen der Bezirksregierung Köln gab es in den folgenden Städten und Kreisen am Mittwoch keinen Präsenzunterricht:

Aachen (auch Städteregion)

Bonn

Kreis Düren

Kreis Euskirchen

Kreis Heinsberg

Oberbergischer Kreis

Rhein-Erft-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Sieg-Kreis

In Köln und Leverkusen sollten die Schulleitungen selbst entscheiden, ob der Präsenzbetrieb ausgesetzt wird.

dpa