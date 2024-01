„Da geht nix mehr!“: Meteorologe rechnet mit dramatischem Schneechaos in Süd-NRW

Wann wird es wieder wärmer? „Dauert noch!“, so die kurze und knappe Antwort von Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) im Gespräch mit Tonight News. Erst einmal hält der Experte eine eisige Hiobsbotschaft für die Menschen in Süd-NRW bereit.

Am Mittwoch (17. Januar) erwarten die Wetterfrösche in Köln, Bonn und Aachen ein gewaltiges Schnee-Chaos. Dominik Jung warnt: „Da geht nix mehr! Ab Mittwochnachmittag müssen wir mit einem Schnee- und Verkehrschaos in Süd-NRW rechnen.“

In Köln, Aachen und Bonn werden bis zu 25 Zentimeter Neuschnee erwartet. Jung ist sich sicher: „Es wird 18 Stunden durchschneien – bis mindestens Donnerstagmorgen.“ Dabei sinke das Thermometer am Mittwoch und Donnerstag in Köln etwa auf eine Höchsttemperatur von -1 Grad Celsius. Diese eisigen Temperaturen sollen sich bis Sonntag (22. Januar) durchziehen. Erst dann folgt laut Jung das mildere Tauwetter.

Schnee-Chaos in NRW: Warum wird es jetzt wieder so kalt?

Doch woher kommt das plötzliche Schnee-Chaos? Der Experte klärt auf: „Das haben wir Tief Gertrud zu verdanken. Aus Nordeuropa ziehen gerade kalte Luftmassen nach NRW und aus dem Süden warme. Über Deutschland entsteht hier eine Luftmassengrenze und wir in NRW befinden uns auf der kalten Seite. Bei uns bleibt nur der Schneefall.“

Auf der „warmen Seite“ liegen etwa Bayern und Baden-Württemberg. Dort soll es laut Jung zu Eisregen und milderen Temperaturen kommen. Aber: „Mit Eisregen und Co. ist es dort noch gefährlicher“, warnt der Meteorologe. In Ludwigshafen rechnen die Experten in den kommenden Tagen etwa mit milden 11 Grad. Jung: „Entlang des Rheins haben wir auf ziemlich kleinem Raum also sehr große Temperaturunterschiede.“