Gewitter, Sturmböen und Frost in NRW: Neue Woche startet mit Wetter-Chaos

In Nordrhein-Westfalen wird es in der kommenden Woche ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, sollten sich die Menschen auf wechselhafte Wetterbedingungen und Sturmböen einstellen.

Sturmböen in NRW: Worauf sich die Menschen einstellen müssen

Im Westen beginnt die neue Woche mit Sturmböen. Der DWD warnt vor Windstärken von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. Die Böen können von Montagnachmittag bis tief in die Nacht zu Dienstag auftreten.

Betroffen sind vor allem die Kölner Bucht, das Bergische Land, der Niederrhein und die westlichen Teile des Ruhrgebiets. In diesen Regionen können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auch Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Weite Teile des Münsterlands, Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen bleiben laut der Prognose von Sonntag von den Böen dagegen verschont.

So wird das Wetter am Montag in NRW

Bereits am Montagmorgen ist mit leichten Regenfällen zu rechnen, die sich im Laufe des Tages zu Gewittern entwickeln können. Die Temperaturen erreichen tagsüber voraussichtlich Werte zwischen 10 und 16 Grad, in Hochlagen 8 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf Werte zwischen 11 und 8 Grad.

Regen und Gewitter am Dienstag

Am Dienstag bleibt die Wetterlage unverändert. NRW wird von Wolken bedeckt sein. Am Nachmittag kann es laut DWD wie am Vortag zu kräftigen Regen und einzelnen Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer Südwestwind.

Frostgefahr am Mittwoch in Hochlagen

Der Mittwoch folgt dem ungemütlichen Trend der Vortage. Laut Meteorologen soll es regnerisch und bedeckt werden. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. An manchen Orten in NRW kann es zu Schauern kommen. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 7 und 5 Grad, in Hochlagen bei 2 Grad. Autofahrer sollten sich auf Frostgefahr vorbereiten.

dpa