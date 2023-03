NRW

NRW muss „Tief“ durchatmen: Polarluft bringt Schnee- und Graupelschauer

26. März 2023

Ein mieser Start in die Woche: die Menschen in NRW müssen sich am Montag auf deutlich kühlere Temperaturen, Schauer, in Höhenlagen sogar Schnee und Graupelschauern einstellen. Was euch sonst noch erwartet, verraten die Wetter-Aussichten.