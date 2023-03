NRW: Kinder und Jugendliche fahren mit neuem Ticket günstig durch die Osterferien

Bevor das 49 Euro-Ticket im Mai an den Start geht, gibt es noch ein anderes Ticket, auf das sich vor allem Kinder und Jugendliche aus NRW freuen können. Die Rede ist vom SchöneFerienTicket NRW.

Personen im Alter von 6 bis einschließlich 20 Jahren können damit im Osterferien-Zeitraum vom 1. April bis zum 16. April beliebig viele Fahrten mit Bus, Bahn und Zug in ganz NRW durchführen. Kosten wird das Ferienticket 32 Euro.

Das müsst ihr beim neuen Ferienticket für NRW beachten

Doch Achtung: Das spezielle Ticket ist nicht übertragbar und neben Bus und Bahn auch nur gültig für die 2. Klasse der Nahverkehrszüge (S-Bahn, RegionalBahn und RegionalExpress). ICE-Fahrten sind nicht möglich. Geschwister und Freunde unter sechs Jahren können hingegen kostenlos mitgenommen werden.

Erhältlich ist das SchöneFerienTicket an den Automaten der Deutschen Bahn (DB), in den DB-Reisezentren sowie an den Ticketautomaten und an den Verkaufsstellen vieler lokaler Verkehrsunternehmen. Aber auch im Online-Ticketshop der Deutschen Bahn oder unter SchöneFerienTicket NRW kann das neue Ticket gekauft werden. Weitere Informationen gibt es auf folgender Internetseite.