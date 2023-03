NRW

NRW: In diesem Landkreis geschehen die meisten schweren Verkehrsunfälle

2. März 2023

Auf den Straßen in NRW rollt der Verkehr wieder so stark wie in den Corona-Vorjahren. Doch damit steigt auch die Zahl der Verkehrsunfälle wieder an. In einem Landkreis in NRW geschehen besonders viele schwere Unfälle.