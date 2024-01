NRW erholt sich langsam von Hochwasser – aber der Winter bringt neue Probleme

Nach dem Ende des Dauerregens in Nordrhein-Westfalen entspannt sich die Hochwasserlage weiter. Die Pegelstände der Flüsse sinken langsam, aber stetig. An der Weser gelten an einigen Messstationen weiterhin die höchste Warnstufe.

Am Samstagmorgen lagen an 48 von 104 Messstationen noch eine der drei Hochwasser-Warnstufen vor. Das ist etwas weniger als in den Tagen zuvor. Besonders an der Weser ist die Lage noch angespannt. Dort wurden an fünf Messstationen die höchste Warnschwelle 3 überschritten.

Auch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) berichtete am Samstag, dass die Pegel zumeist stagnierten oder zu fallen beginnen, aber sich landesweit noch immer auf hohem Niveau befinden. An der Weser war laut dem Landesamt nicht auszuschließen, dass weitere Pegelstände die höchste Warnschwelle 3 überschreiten.

Diese Bahnlinien in NRW sind vom Hochwasser beeinträchtigt!

Höchststand in Köln in der Nacht zu Samstag erreicht: Mitarbeiter seit 13. November im Dauereinsatz

Der Rhein hat seinen Höchststand in der Nacht zu Samstag erreicht. In Köln lag der Pegel bei 8,23 Metern. Er stagnierte zunächst noch, soll aber in den nächsten Tagen langsam wieder fallen. Ungewöhnlich ist nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, dass die Mitarbeiter bereits seit 13. November im Dauereinsatz wegen des Rheins seien. Seitdem habe es immer wieder Hochwasser mit nunmehr insgesamt drei Scheitelpunkten gegeben. Bereits ab einem Pegelstand von 4,50 Meter würden Maßnahmen ergriffen, um die Kanalisation zu schützen. „Köln ist gut geschützt“, unterstrich die Sprecherin.

Nach Hochwasser: Glätte und Minustemperaturen in NRW erwartet

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich nach dem Ende der Unwetterlage auf Schnee, Glätte und Minustemperaturen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Samstag und Sonntag mit zeitweisem Regen oder Schneeregen. In der Nacht zum Sonntag kann es auch in tieferen Lagen schneien. Im Flachland ist demnach mit Schneeregen zu rechnen.

Die Temperaturen erreichen am Sonntag nach DWD-Angaben voraussichtlich minus zwei bis plus zwei Grad. Die neue Woche startet zunehmend heiter und niederschlagsfrei mit Temperaturen von voraussichtlich minus drei bis null Grad.

dpa