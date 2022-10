NRW: Führerscheinprüfungen ab Wochenende jetzt auch samstags

Wer in den letzten Wochen seine Führerscheinprüfung absolvieren wollte, musste womöglich sieben bis acht Wochen auf einen festen Termin warten. Der Grund dafür sei vor allem die starke Zunahme an Corona-Erkrankungen. Daher sollen Führerscheinprüfungen in NRW jetzt auch samstags durchgeführt werden.

Starttermin sei bereits der kommende Samstag, 22. Oktober, teilte der TÜV Rheinland am Mittwoch mit. Zunächst soll der sechste Prüfungstag im Raum Mönchengladbach und Düsseldorf eingeführt werden. Schrittweise soll das Angebot flächendeckend in anderen Regionen von NRW bereitgestellt werden.

Die Ausfallquote von Fahrprüfungen liege bei 15 Prozent und damit etwa 10 Prozent über der normaler Jahre. Insgesamt seien in diesem Jahr in NRW bereits rund 11 000 praktische Fahrerlaubnisprüfungen kurzfristig abgesagt worden. Dennoch hätten bis Ende September mit 114 467 mehr Prüfungen stattfinden können als jemals zuvor. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es insgesamt rund 109 000.

Zusätzlich wolle man den langen Warteschlangen mit mehr Fahrprüfern begegnen. Bereits seit dem ersten Pandemiejahr sei die Zahl der Fahrprüferinnen und Fahrprüfer aufgestockt worden. Zudem seien Ruheständler zusätzlich eingesetzt worden.

dpa