Frost und wechselhaftes Wetter in NRW erwartet

Es ist weiterhin einmummeln angesagt in NRW: In den kommenden Tagen werden Frost und wechselhaftes Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es am Mittwoch (10. Januar) Temperaturen zwischen minus vier und plus ein Grad. Dazu scheint vielerorts die Sonne, nur im Südwesten ist es teils stark bewölkt. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Tiefstwerte auf minus fünf bis minus zwölf Grad im Bergland.

Am Donnerstag (11. Januar) ziehen im Tagesverlauf aus dem Norden Wolken auf. Im Süden bleibt es laut DWD bis zum Abend sonnig und es gibt Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht wird es mit bis zu minus vier Grad erneut frostig. Dazu ist es stark bewölkt und es kommt vereinzelt zu Niederschlägen.

Auch am Freitag (12. Januar) rechnen die Meteorologen bei maximal minus zwei bis plus drei Grad mit Wolken, Sprühregen und Schneegriesel. Auch am Samstag (13. Januar) bleibt es wechselhaft und kalt.

dpa