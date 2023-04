NRW: E-Bike-Fahrer verursachen mehr als 3200 Unfälle in einem Jahr

Erschreckende Statistik in Nordrhein-Westfalen. So haben Fahrer von E-Bikes im vergangenen Jahr in NRW mehr als 3200 Unfälle verursacht. Das sind rund 800 mehr als 2021. Das geht aus einer noch nicht veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD im Düsseldorfer Landtag hervor.

Laut aktueller Verkehrsunfallstatistik starben 48 Menschen 2022 bei Unfällen mit E-Bikes. In den Jahren zuvor waren 32 (2021) beziehungsweise 30 (2020) E-Bike-Fahrer tödlich verunglückt, wie aus der Antwort auf die AfD-Anfrage hervorgeht.

Insgesamt gab es 2022 rund 6500 Unfälle, bei denen E-Bikes beteiligt waren. Während in knapp der Hälfte der Fälle die Fahrer der Pedelecs Unfallverursacher waren, waren es sonst meist Autofahrer. In knapp 170 Fällen waren Fußgänger schuld.

dpa