NRW droht Schnee-Chaos – Wintersportregionen im Sauerland jubeln

17. Januar 2024

Während das erwartete Schnee-Chaos am Mittwoch in NRW für die einen einer Hiobsbotschaft gleichkommt, freuen sich Wintersportregionen wie das Sauerland über den angekündigten Neuschnee.

Wintersportler sind über einer künstlich beschneiten Piste an der Remmerswiese im Skilift unterwegs. Das Skigebiet in Winterberg ist mit zwei Liften in die Saison gestartet. Foto: Bernd Thissen/dpa