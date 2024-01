Aktuelle Nachrichten aus NRW

Drohendes Schneechaos in NRW: In diesen Städten und Kreisen findet am Mittwoch keine Schule statt

16. Januar 2024

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch vor allem im Bereich der nördlichen Eifel, im Siegerland und im Hochsauerland bis zu 35 Zentimeter Neuschnee. Einige Kreise reagieren vorab und kündigen an, keinen Präsentunterricht an den Schulen stattfinden zu lassen.