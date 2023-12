Rhein-Kreis Neuss: Nina-Warnung vor angeblich „extremer Gefahr“ sorgt für Aufregung

Eine Fehlalarmierung der Nina-App (Abk. für: Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) hat am Dienstagabend im Rhein-Kreis Neuss für Aufregung gesorgt. Die App, die vor Gefahren und Katastrophen warnt, hatte gegen 21 Uhr eine Warnung vor „extremer Gefahr“ ausgelöst. Der Grund: eine „angespannte Lage im Gesundheitswesen im Rhein-Kreis Neuss“. Was war da los?

Das steckt hinter der Fehlalarmierung der Warn-App Nina im Rhein-Kreis Neuss

Etwa eineinhalb Stunden später gab der Rhein-Kreis Neuss Entwarnung. Die Warnung sei aufgrund eines Fehlers in der Alarmierung ausgelöst worden, teilte Kreissprecher Benjamin Josephs der „Neuß-Grevenbroicher Zeitung“ mit. Eine solche Gefahr für die Bevölkerung hätte nicht vorgelegen. Um 23.13 Uhr kam die Entwarnung über die App.

Die Meldung sorgte dennoch für Unruhe und viele Fragen. Denn tatsächlich seien die Krankenhäuser im Rhein-Kreis, wie auch deutschlandweit, unter anderem durch die hohen Infektionszahlen an Corona, Grippe und Co. hoch ausgelastet, so Josephs. So kam es am Dienstagabend zu einer außergewöhnlich hohen Zahl an Einsätzen für den Rettungsdienst. Gleichzeitig suchten viele Patienten eigenständig die Notaufnahmen in den Krankenhäusern auf.

Notrufnummer sollte nur in Notfällen verwendet werden

Die Kreisleitstelle bittet darum, nicht dringliche oder lebensbedrohliche Notfälle prinzipiell über den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst abzuklären. Die Notrufnummer 112 sollte nur für lebensbedrohliche Notfälle verwendet werden.

