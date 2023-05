Neuer ÖPNV-Streik in NRW für heute angekündigt

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Arbeitskämpfen in Nordrhein-Westfalen. Auch für den heutigen Donnerstag, den 4. Mai, ist erneut ein Streik der Gewerkschaft Verdi angekündigt worden. So sollen circa 40 Betriebe, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen.

Doch ganz so groß wie in den vergangenen Tagen und Wochen wird der Streik in NRW diesmal nicht ausfallen. Denn zu den Betrieben, die streiken werden, gehört die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK), die Rheincargo Köln, die Mindener Kreisbahn und die OVAG in Gummersbach.

Grund für den erneuten Streik ist die ausgebliebene Einigung am 28. April. Zuvor hatten am 26. April bereits rund 2000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, das Angebot zwei Tage später wurde von Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse aber ausgeschlagen.

Die Gewerkschaft will für ihre Angestellten 550 Euro mehr Lohn pro Monat, für die kommenden 12 Monate. Auch die Auszubildenden sollen deutlich mehr Geld erhalten. So sollen die Vergütungen um 250 Euro angehoben werden.