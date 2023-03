Neue Brücke wird gebaut: Vollsperrung der A1 zwischen Münster und Ascheberg

Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen am Wochenende wieder Geduld mitbringen. Denn auf dem Weg von oder nach Norddeutschland kommt es wieder zu Bauarbeiten. Südlich von Münster wird die Autobahn 1 (Köln-Bremen) für den dreispurigen Ausbau von Freitag ab 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Für den Bau von Deutschlands längster Spannbetonbrücke aus Fertigteilen wird der Verkehr umgeleitet. Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes hin. Wegen der einzigartigen Bauweise mit einer Breite von 45 Metern verzichten die Ingenieure auf den sonst üblichen Mittelpfeiler.

Autofahrer und der Schwerlastverkehr sollten laut der ausführenden Autobahn GmbH des Bundes den Bereich weiträumig umfahren. Alternativen sind die Autobahnen 2 (Oberhausen-Hannover), 31 (Bottrop-Emden) oder 43 (Wuppertal-Münster). Für den Abriss der alten Brücke war die A1 Anfang Februar ein Wochenende lang gesperrt worden.

Der Bau der Brücke Amelsbürener Straße wird für den dreispurigen Ausbau der A1 nötig. Die Autobahn GmbH investiert rund 93 Millionen Euro in diesen Abschnitt. Die Bauarbeiten sollen zum Herbst 2027 abgeschlossen sein. Ziel sind durchgehend drei Spuren auf der A1 in Nord- und Südrichtung von Osnabrück in Niedersachsen bis zum Kamener Kreuz in NRW.

