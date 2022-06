Neuanfang der Supermarkt-Kette: Das sind die 16 „mein Real“-Filialen in Nordrhein-Westfalen

In den vergangenen Monaten und Jahren haben sich viele Filialen der Supermarkt-Kette „Real“ verabschiedet. In den meisten Häusern haben sich mittlerweile andere Ketten niedergelassen. Mit insgesamt 63 „mein Real“-Märkten versucht das Unternehmen aber den Neuanfang – diese 16 gibt es noch in Nordrhein-Westfalen.

Von der Landeshauptstadt bis in die Provinz – 16 Filialen von „mein Real“ gibt es in NRW noch. Davon befindet sich ein Markt in Düsseldorf, ein weiterer in der einzigen Millionenstadt in NRW, Köln. Allerdings geht es dabei, wo sich die restlichen Märkte befinden, nicht darum, nur Großstädte abzudecken. „mein Real“ findet sich unter anderem auch in Übach-Palenberg und Heiligenhaus wieder.

Namenstechnisch hat es nur eine kleine Veränderung bei der Supermarkt-Kette gegeben. Allerdings wird es für Kunden einige Neuerungen zu erkunden geben, wenn sie die „mein Real“-Märkte zum ersten Mal betreten. Auch von dem alten Logo wird sich die Kette im Zuge des Rebranding verabschieden.

Diese 16 „mein Real“-Standorte gibt es in Nordrhein-Westfalen:

Brakel, „mein Real“ auf der Warburgerstraße 38

Coesfeld, „mein Real“ auf der Dülmener Straße 39

Dinslaken, „mein Real“ auf der Thyssenstraße 70

Düsseldorf-Heerdt, „mein Real“ auf der Schiessstraße 31

Euskirchen, „mein Real“ auf dem Narzissenweg 25

Gelsenkirchen-Buer, „mein Real“ auf der Emscher Straße 37

Hagen-Haspe, „mein Real“ auf der Vollbrinkstraße 9

Heiligenhaus, „mein Real“ auf der Velberter Straße 38-44

Herne, „mein Real“ Am Großmarkt 4

Kamp-Lintfort, „mein Real“ auf der Moerser Straße 221

Köln-Sülz, „mein Real“ auf der Weißhausstraße 20-30

Monschau, „mein Real“ auf der Hans-Georg-Weiss-Straße 8

Nordwalde, „mein Real“ auf dem Wallgraben 12-14

Übach-Palenberg, „mein Real“ auf der Boschstraße 4

Wuppertal-Langerfeld, „mein Real“ auf der Dieselstraße 20

Wülfrath, „mein Real“ Zur Fliethe 8

Unter anderem wurden vielerorts ehemalige „Real“-Filialen in Supermärkte von Kaufland, Edeka oder Globus umgewandelt. Bei einigen Filialen steht die Umwandlung noch bevor. In Düsseldorf-Bilk soll etwa in dem langjährigen „Real“-Markt an den „Düsseldorf Arcaden“ zum 30. Juni ein Kaufland entstehen.