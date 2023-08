Naturschauspiel über Wuppertal: Tornado sorgt nur für geringe Schäden und keine Verletzten

Die Wetterkapriolen in Nordrhein-Westfalen werden immer heftiger. So hat sich über Wuppertal am Mittwochabend ein Tornado gebildet. Es habe sich eine sogenannte Superzelle gebildet, teilte ein Experte des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit. Anhand von Videomaterial und Radardaten könne der Tornado über Wuppertal-Dönberg bestätigt werden.

Die Rahmenbedingungen für eine Superzelle seien feuchte Luft mit niedrigen Wolkenuntergrenzen und die rasche Änderung von Windrichtung und -geschwindigkeit in den unteren drei Kilometern, auch Scherung genannt. Diese Bedingungen seien in Wuppertal auf der Rückseite einer durchziehenden Kaltfront definitiv gegeben gewesen.

Eine Sprecherin der Stadt sagte, betroffen seien lediglich drei Straßenzüge im Stadtteil Dönberg gewesen. Die Schäden hielten sich laut Ordnungsamt in Grenzen. Der Tornado habe Dachziegel zerstört, ein Auto sei stark beschädigt und fünf Bäume seien entwurzelt worden.

dpa