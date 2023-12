Nach Sturmtief „Zoltan“: Bahnverkehr in NRW weiterhin beeinträchtigt

Obwohl das Sturmtief „Zoltan“ mittlerweile größtenteils abgezogen ist, hat die Bahn in NRW noch mit den Auswirkungen des Unwetters zu kämpfen. Besonders in Norddeutschland kam es am Donnerstag (21. Dezember) zu Ausfällen und Verspätungen bei Eurocity-, Intercity- und ICE-Verbindungen in Richtung NRW. Am Freitag (22. Dezember) waren die Hauptstrecken im Westen frei. Vereinzelt waren zum Betriebsstart in der Nacht noch Teams unterwegs, um Strecken auf Schäden zu prüfen, wie ein Sprecher in Düsseldorf der dpa sagte. Im Münster- und Siegerland sowie in Ostwestfalen und im Raum Aachen gab es vereinzelte umgestürzte Bäume, die den Schienenverkehr blockierten.

>>Sturmtief „Zoltan“ wütet in NRW: Bäume umgestürzt, Zug evakuiert, Weihnachtsmärkte geschlossen<<

Mit Störungen im Fernverkehr in und aus Richtung Norden müsse weiterhin gerechnet werden, so die Bahn. Wichtige Nordsüd-Verbindungen führen durch Nordrhein-Westfalen entlang der Rheinschiene, das Ruhrgebiet und über Münster in Richtung Nordsee, Hamburg und Ostsee.

dpa