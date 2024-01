Nach Nazi-Vorwürfen gegen Investor: NRW-Fast-Food-Kette kontert mit Spendenaktion

Der Lieferdienst Pottsalat aus Essen sieht sich seit einigen Tagen massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Grund dafür ist, dass einer der Investoren des Lieferdienstes, Hans-Christian Limmer, einer der Organisatoren des Geheimtreffens in Potsdam war, wo unter anderem auch die AfD saß und wo Pläne zur Remigration im großen Stil besprochen wurden.

Zwar hat sich Pottsalat bereits vom Investor getrennt und öffentlich deutlich gegen Rechtsextremismus positioniert, doch nach wie vor prasseln viele Hass-Kommentare im Netz und in den sozialen Medien auf den Lieferdienst ein. Es gibt Boycott-Aufrufe und viele schlechte Bewertungen. Daher geht das Unternehmen noch weiter in die Offensive und hat ein weiteres Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit angekündigt.

Neue Bowl soll Spenden generieren

So soll es in Zukunft eine „Bunter-ist-besser-Bowl“ geben, deren Einnahmen zu 100 Prozent an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden sollen. Die Bowl, die mit Jasminreis, Blattspinat, Zucchini-Spirelli, Avocado, Möhren, Eiern, körnigem Frischkäse, Hähnchen und Leinsamen gefüllt ist, soll 12,90 Euro kosten. Im Newsletter dazu heißt es: „Alle Gewinne aus der Bowl werden wir an eine passende Organisation spenden, die sich aktiv für die Demokratie, Menschenrechte und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzt.“

Dabei dürfen auch die Besteller selbst ein Wörtchen mitreden und können Vorschläge einbringen, an welche Organisation das Geld schließlich gespendet werden soll. Am Ende soll dann die gesamte Community von Pottsalat in einer Abstimmung entscheiden, welche Organisation die Spenden bekommt. Von Pottsalat heißt es dazu: „Alle Kunden, die die Bunter-ist-besser-Bowl bestellen, können zwei Wochen lang Vorschläge einreichen, für welchen gemeinnützigen Zweck wir spenden sollen.“