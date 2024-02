Nach Lufthansa-Streik in NRW: Verhandlungen gehen weiter

Nach dem Ende des ganztägigen Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals am Mittwochmorgen soll sich der Flugbetrieb wieder normalisieren. „Lufthansa plant, nach Ende des Verdi-Streiks am Mittwochmorgen ihren Flugbetrieb in Frankfurt und München sukzessive wieder hochzufahren“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Am Flughafen Düsseldorf kommt es noch zu vereinzelten Flugausfällen. Nach Angaben eines Flughafensprechers seien vier Lufthansa-Abflüge für den Vormittag gestrichen – zwei nach München und zwei nach Frankfurt. Alle weiteren Flüge sollen planmäßig starten. In Köln/Bonn werden die sechs geplanten Lufthansa-Flüge nach München ebenfalls planmäßig durchgeführt.

Wegen der Auswirkungen des 35-stündigen Ausstands des Bodenpersonals könne es im Laufe des Tages zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Das Unternehmen bittet Kunden, sich auf der Seite lufthansa.com und in der Kunden-App regelmäßig über den Flugstatus zu informieren.

Lufthansa-Streik: Mehr als 1000 Flüge ausgefallen

Der zweite Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa hat in NRW mehr als 20 und deutschlandweit mehr als 1000 Flüge ausfallen lassen. Der Ausstand von Technikern, Logistikern und Schalterpersonal war besonders an den Drehkreuzen München und Frankfurt zu spüren.

Weiterlesen: Lufthansa-Streik in NRW – alle Flüge der Airline am Düsseldorfer Airport annulliert

Verhandlungen am Mittwoch fortgesetzt

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Konzern sollen am Mittwoch in Frankfurt fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die mehr als 20.000 Boden-Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Lufthansa hat die Prämie in gestückelter Form sowie rund 10 Prozent mehr Gehalt angeboten, allerdings wesentlich später und auf eine mehr als doppelt so lange Laufzeit gerechnet.

Verdi: Angebot der Lufthansa „nicht akzeptabel“

Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle sagte am Dienstagabend, das Angebot der Lufthansa sei „nicht akzeptabel“. Es sei „ein Schlag ins Gesicht“ der Beschäftigten, die in der Krise große Opfer geleistet hätten. Die Gewerkschaft bekräftigte ihre Forderung nach einem „echten Inflationsausgleich“.

Die Lufthansa zeigte Verständnis für die Unzufriedenheit der Beschäftigten. Die Airline betonte aber, dass sie in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld agiere und ein „verantwortungsvolles Angebot“ vorgelegt habe.

Weitere passende Themen:

dpa