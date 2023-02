NRW

Nach Karneval in NRW: Krankheitswelle sorgt für volle Wartezimmer

23. Februar 2023

Noch vor wenigen Tagen kamen in vielen Städten in NRW Tausende Menschen zusammen, um ausgelassen den ersten Karneval seit Corona zu feiern. Dabei steckten sich viele mit Atemwegserkrankungen an.